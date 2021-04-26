«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Баффало Сейберс» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон сквер гарден» в присутствии ограниченного количества зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мика Зибанежад, оформивший хет-трик, Каапо Какко, записавший на свой счет дубль, и Кевин Руни, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Джефф Скиннер, Виктор Олофссон и Сэм Рейнхарт.

Российский форвард хозяев Павел Бучневич отдал две результативные передачи.

После этого успеха «милиционеры» набрали 56 очков и сохранили за собой пятую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.

«Клинки» с 33 баллами остались на последней позиции.

Ранее сообщалось, что глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил вероятность приезда игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на чемпионат мира 2021 года.