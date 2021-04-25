Актер Баринов считает ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»

Актер Валерий Баринов считает, что московский ЦСКА обыграет столичный «Спартак» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Это очень любопытная игра. Почему-то я склоняюсь к победе к ЦСКА. Хотя они мне не очень понравились в кубке. Вообще, со стороны кажется, что мысли нет на поле», — сказал Баринов.

«Спартак» примет ЦСКА на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 25 апреля. Матч начнется в 16.30, соперников рассудит Павел Кукуян. Перед этой игрой красно-белые с 47-ю очками находятся на третьем месте, на счету ЦСКА 46 баллов – армейцы расположились на пятой строчке. В рамках чемпионата России «Спартак» в последний раз обыгрывал ЦСКА 19 августа 2019 года (3:2).

В матче первого круга армейцы победили со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Хердур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке.

Всего команды провели между собой 192 матча. «Спартак» победил в 82 играх. 72 встречи закончились победой армейцев. Также «Спартак» лидирует по количеству забитых мячей в дерби (323:285).

Ранее «Спартак» анонсировал матч с ЦСКА в стиле игры «Мортал Комбат».