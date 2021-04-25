Шайба Капризова помогла «Миннесоте» победить «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эн-Пи Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Сутер, Маркус Фолиньо, Джаред Сперджен, Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Ник Бонино, поразивший пустые ворота7



У проигравшей команды отличились Логан Кутюр, Эвандер Кейн и Йоахим Бличфилд.

Этот успех позволил «Миннесоте» набрать 65 очков и закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице Западного дивизиона.

«Акулы» с 41 баллом расположились на шестой позиции.

Следующий матч «Уайлд» проведут на домашнем льду против «Сент-Луис Блюз» в ночь с 28 на 29 апреля.

Ранее сообщалось, что хоккеисты и тренерский штаб «Тампа-Бэй Лайтнинг» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли-2020.