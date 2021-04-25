Смит финишировал Крута в первом раунде на турнире UFC 261

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Энтони Смит одержал победу над Джесси Крутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 261.

Поединок завершился досрочной победой Смита в первом раунде: американец полностью доминировал на протяжении стартовой пятиминутки, и в один момент удачно для себя зарядил сопернику лоукик, попав в нерв. Медицинская бригада запретила австралийцу продолжать поединок.

Таким образом, Смит смог прервать серию из трех поражений подряд.

Напомним, что этот турнир проходит в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании арестовали наркодилера, выдававшего себя за бойца UFC Конора Макгрегора.