Кафельникову понравилась игра Карацева против Джоковича

Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянина Аслана Карацева над сербом Новаком Джоковичем в 1/2 финала турнира в Белграде, передает Sport24.

«Когда играешь против Джоковича, всегда надо верить в чудо. Сегодня Аслан сыграл очень хорошо. Он комфортно себя чувствует на грунтовом покрытии, это помогло добиться результата», — сказал Кафельников.

Напомним, что Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

Сейчас Карацев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 27-е место. Джокович является первой ракеткой мира.

Стоит отметить, что в марте 2020 года Карацев выиграл турнир в Дубае, обыграв в финале Ллойда Харриса из ЮАР со счетом 6:3, 6:2.

Джокович является 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».

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