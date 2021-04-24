Назван лучший гол недели АПЛ

Гол хавбека лондонского «Тоттенхэма» Гарета Бэйла признан лучшим по итогам недели в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Стоит отметить, что валлиец отличился ударом со штрафного в поединке против «Саутгемптона» (2:1).

Также в пятерку попали мячи Гилфи Тор Сигурдссона («Эвертон»), Мэйсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед»), Джозефа Уиллока («Ньюкасл») и Харри Кейна («Тоттенхэм»).

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити», набрав 77очков. На втором месте идет «Манчестер Юнайтед», имеющий в своем активе 66 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Лестер». «Лисы» набрали 59 очков.

«Ливерпуль», который стал победителем прошлого турнира, занимает шестое место, отставая от подопечных Хосепа Гвардиолы на 23 балла.

Из матчей следующей недели стоит выделить противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Арсенала», «Челси» и «Фулхэма», а также «Саутгемптона» и «Лидса».

Ранее были названы лучшие игроки недели в Английской премьер-лиге (АПЛ).