«Химки» одержали гостевую победу над «Динамо»

Подмосковные «Химки» обыграли московское «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

В составе победителей точным ударом отметился Максим Глушенков. Он отправил мяч в сетку на последней минуте второго тайма.

В турнирной таблице чемпионата России клуб из Московской области занимает восьмое место, набрав 41 очко. В следующем туре химчане сыграют дома против екатеринбургского «Урала». Встреча пройдет 2 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Динамо» идет на шестом месте, имея в активе 46 баллов. В следующем матче подопечные Сандро Шварца встретятся на выезде с казанским «Рубином». Команды выйдут на поле 1 мая в 14.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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