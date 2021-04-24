Стало известно состояние травмированного игрока «Химок» Глушакова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о состоянии здоровья травмированного игрока «Химок» Дениса Глушакова, передает «Спорт-Экспресс».

«Все идет по плану. Надеемся увидеть его в матче со «Спартаком». Но здоровье Дениса превыше всего. Если будет состояние 50 на 50, лучше не выходить», — сказал Терюшков.

Напомним, «Химки» сыграют с красно-белыми 10 мая в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Глушаков выступал за московский «Локомотив», столичный «Спартак» и грозненский «Ахмат». В составе красно-белых он стал чемпионом России сезона-2016/17.

В турнирной таблице чемпионата России «Химки» занимают восьмое место, набрав 38 очков. Следующий матч подопечные Игоря Черевченко проведут 24 апреля против московского «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее футболист подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий заявил о том, что он не хочет делиться капитанской повязкой с хавбеком Денисом Глушаковым.