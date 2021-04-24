«Урал» и «Ахмат» объявили составы на матч РПЛ

Екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат» определились со стартовыми составами на матч 27-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Урала»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов, Погребняк.

Стартовый состав «Ахмата»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Садулаев.

Встреча между «Уралом» и «Ахматом» пройдет в Екатеринбурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14.00 мск.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат», набравший 35 очков, занимает десятое место в турнирной таблице первенстве. «Урал» с 30 очками располагается на 12-й строчке.

Встреча команд в первом круге чемпионата страны завершилась победой грозненской команды со счетом 2:0.

Ранее «Ахмат» проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче 1/2 финала Кубка России. Встреча, прошедшая в столице Чеченской республики, в основное время завершилась со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты гостей — 4:1.