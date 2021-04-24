Барановская заявила, что Аршавин урезал алименты детям

Телеведущая Юлия Барановская рассказала о решении Московского городского суда отклонить апелляционную жалобу по делу об алиментах в отношении бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.

Согласно постановлению Савеловского районного суда, игрок должен выплачивать бывшей гражданской супруге и своим троим детям 3/8 от дохода, хотя ранее он отдавал половину заработка. Барановская хотела вернуть прежний размер алиментов, однако Московский суд отклонил апелляционную жалобу.

«Вот и прекрасная новость. Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд. Кстати, все СМИ неправильно подают эту новость. Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются. Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним», — сказала Барановская в эфире «Русского радио».

Аршавин и Барановская познакомились в 2003 году и прожили вместе девять лет. За это время у них родились трое детей: 15-летний Артем, 13-летняя Яна и восьмилетний Арсений.

Ранее мать Аршавина обвинила экс-жену сына в мошенничестве.