Капризов установил очередной рекорд «Миннесоты» для новичков

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первым новичков в истории команды, которому удалось забросить шайбу минимум в четырех матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.

Во встрече регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) российский нападающий оформил дубль и продлил свою голевую серию до четырех игр. Также он отличился в двух матчах против «Аризоны Койотс» и встрече с «Сан-Хосе Шаркс».

Россиянин побил рекорд Мариана Габорика (сезон-2000/01) и Паскаля Дюпуи (сезон-2001/02), забросивших в трех матчах подряд.

Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он набрал 39 (20+19) очков.

В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее Капризов был признан первой звездой матча «Лос-Анджелес» — «Миннесота».