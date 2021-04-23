Экс-игрок ЦСКА Кириченко поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от дерби со столичным «Спартаком», передает Metaratings.ru.

«В случае поражения любой из команд, она с большой вероятностью выйдет из борьбы за еврокубки. «Спартак» — за Лигу чемпионов, ЦСКА — за Лигу Европы. Но плотность в верхней половине таблицы высокая», — сказал Кириченко.

Напомним, в матче 1/2 финала Кубка России армейцы проиграли «Локомотиву» со счетом 0:3. «Спартак» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил «Уфе» (0:3).

Встреча состоится 23 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В матче первого круга ЦСКА одержал победу со счетом 3:1. На точные удары Хердура Магнуссона, Николы Влашича и Чидера Эджуке ответил Эсекьель Понсе. Матч прошел 13 сентября.

Ранее тренер сборной Боснии и Герцеговины Элвир Рахимич прокомментировал новость о том, что наставник московского ЦСКА Ивица Олич хочет видеть его в качестве своего помощника в команде.