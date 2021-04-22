Тони Джонсон перевесил Побережца перед ACA 122

Чемпион ACA в тяжелом весе, американец Тони Джонсон «Халк» Тон почти на шесть килограммов перевесил претендента на титул украинца Дмитрия Побережца на официальной процедуре взвешивания перед ACA 122. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Весы под Джонсоном показали 120,25 кг., Побережец показал вес 114,3 кг.

Бой Побережец — Джонсон пройдет 23 апреля в Минске, на кону противостояния будет стоять пояс чемпиона в престижнейшем тяжелом дивизионе ACA. Джонсон завоевал титул чемпиона в ноябре 2020 года на турнире ACA 114, нокаутировав Даниэля Омельянчука.

Дмитрий Побережец, который не проигрывал в последних 16-ти поединках, вернулся в клетку после почти четырехлетнего перерыва и нокаутировал Адама Палаша и Руслана Магомедова.

В со-главном поединке ивента встретятся Артем Дамковский (Белоруссия) и Витезслав Райнох (Чехия).

Ранее Тони Джонсон высказался о перспективах российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.