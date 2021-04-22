Глушаков не видит ничего страшного в оскорблениях от фанатов «Спартака»
Вадим Балканов
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением относительно болельщиков московского «Спартака».
По его словам, нельзя быть для всех положительным персонажем.
«Не любят и не надо. Есть часть болельщиков, которые тебя поддерживают. Есть часть, которая может к тебе плохо относиться. Такая жизнь, такая судьба, ничего страшного.
Что касается спартаковских болельщиков, то моя совесть перед ними чиста. Я всех, кого мог, защищал, за всех бился, убивался, за клуб тем более. С кем я только не рубился, чтобы защитить «Спартак», — заявил Глушаков в интервью «Матч ТВ».
Напомним, что Глушков покинул стан красно-белых в 2019 году.
Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган раскритиковал новый формат Лиги чемпионов.