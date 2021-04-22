Чемпион АСА Джонсон назвал Макгрегора «фриком» и «животным»

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Американский боец, чемпион Absolute Championship Akhmat (АСА) Тони Джонсон высказался об ирландском бойце смешанных единоборств (ММА) Коноре Макгрегоре.

По его словам, бывший двукратный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях перестал представлять из себя серьезного спортсмена.

«Если говорить объективно, его карьера катится по наклонной. Это правда, он переходит все границы. И это началось после того, как Хабиб его побил. Мне нравится смотреть, как Конор дерется, мне нравится его спортивный характер, его подход к бизнесу.
Но, чувак, он уже превратился в настоящего фрика. Это просто животное!», — подчеркнул Джонсон в интервью «Газете.Ru».

Американец готовится к первой защите титула АСА: 23 апреля он сразится с украинцем Дмитрием Побережцем. Поединок состоится в Минске.

В своем предыдущем январском бою Макгрегор досрочно уступил Дастину Порье.

Ранее Джонсон высказался о решении бывшего российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.