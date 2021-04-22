Российские лыжники получили оценку по итогам сезона

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) оценил выступление российских спортсменов в завершившемся сезоне.

«Главный тренер сборной России Елена Валерьевна Вяльбе выступила на президиуме с докладом по итогам сезона, после чего путем голосования была вынесена оценка выступлению наших спортсменов. Было два варианта: удовлетворительно и неудовлетворительно. Все проголосовали за удовлетворительную оценку», — цитирует члена президиума Сергея Крянина ТАСС.

В прошлом сезоне Александр Большунов стал во второй раз победителем общего зачета Кубка мира, второе место занял Иван Якимушкин, у женщин второе место заняла Юлия Ступак.

На прошедшем чемпионате мира — 2021 в немецком Оберстдорфе российские лыжники завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

Ранее Вяльбе назвала задачу лыжников на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.