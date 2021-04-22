Украинский боец Побережец рассказал о подготовке к бою с чемпионом ACA Джонсоном

Украинский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Побережец рассказал о подготовке к поединку против чемпиона Абсолютного чемпионата Ахмат (ACA) американца Тони Джонсона.

«Готовиться к бою пришлось в непростых условиях. После того, как начался локдаун и позакрывали залы пришлось перебраться на свежий воздух, ездили на тренажеры и восполняли силовую подготовку в Гидропарке, там есть открытая площадка с самодельными силовыми тренажерами. Спасибо клубу легион «Легион», за содействие в подготовке к предстоящему бою.

Подготовка была очень серьезная и очень тяжелая, эмоционально и физический настрой был в ней намного больше, чем к другим турнирам. Мы понимали, с чем мы можем столкнуться и насколько большую и эффективную нагрузку надо давать организму, чтоб добиться результата», — приводит слова Побережца пресс-служба ACA.

Спортсмен отметил, что у него позитивный настрой перед предстоящим поединком.

«Мотивирует очень сильно то, что это бой за титул чемпиона ACA. Несмотря на короткий срок выступления в лиге, этот путь был длинный, как путь любого спортсмена, который идет к своей цели. Джонсон неплохо бьет и прекрасно борется, нужно опасаться его борьбы, не контактировать в его борцовском положении. Не буду раскидываться словами, что мы нарабатывали. Но победит сильнейший. Преимущество Джонсона — то, что он провел провел свой тренировочный лагерь с обладателем пояса UFC Фрэнсиса Нганну. Есть одна из позитивных нот, видимо, настолько меня сильно оценивает, что поехал готовиться к бою со мной Нганну!» — добавил боец.

Поединок между Побережцем и Джонсоном пройдет 23 апреля в Минске и возглавит турнир ACA 122.

В профессиональной карьере Побережец одержал 26 побед, потерпел пять поражений и один бой завершил вничью. Его беспроигрышная серия насчитывает 16 поединков.

Рекорд Джонсона — 14-5-1. Он завоевал чемпионский титул на на турнире ACA 114, нокаутировав Даниэля Омельянчука.

Ранее сообщалось, что пятираундовый поединок в полусреднем весе между российским бойцом Андреем Кошкиным и украинцем Александром Бутенко станет главным боем турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 123.