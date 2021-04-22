Первый случай заражения коронавирусом выявлен на эстафете олимпийского огня

Один из сотрудников, обеспечивавших проведение эстафеты олимпийского огня в Японии, заразился коронавирусом, сообщает Kyodo.

Первый случай положительного теста на коронавирус на церемонии был зафиксирован во время эстафеты в префектуре Кагава. Заразившимся оказался 30-летний полицейский, который обеспечивал порядок во время церемонии.

Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта и продлится 121 день и пройдет по всем 859 муниципалитетам 47 префектур Японии. Ожидается, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что две трети японцев считают, что летние Олимпийские игры должны быть отменены или еще раз перенесены. 39,2% опрошенных выступают за отмену Игр. 32,8% респондентов настаивают на еще одном переносе Олимпиады. 24,5% хотят, чтобы соревнования прошли в намеченный срок.