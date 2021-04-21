Онопко посоветовал Гайчу не возвращаться в ЦСКА

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко посоветовал аргентинцу Адольфо Гайчу не возвращаться в команду, передает Sport24.

Напомним, сейчас игрок выступает на правах аренды в итальянском «Беневенто».

Онопко отметил, что Гайч прилетел в Россию с отличными перспективами, но ему было сложно, ведь он появился в команде после пяти месяцев пандемии с лишним весом.

«Мне очень жалко, что он не смог адаптироваться. Смотрю как он играет сейчас за «Беневенто», забивает «Ювентусу». Может, РПЛ — не его чемпионат, а ЦСКА — не его команда», — сказал Онопко.

Также специалист посоветовал Гайчу остаться в «Беневенто», если там у него все хорошо.

За армейцев Гайч провел 18 матчей, забив один мяч.

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