«Арсенал» попросил прощения у фанатов и вышел из Суперлиги

Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте опубликовал открытое письмо болельщикам клуба.

«Реакция наших поклонников в последние дни дала нам почву для глубоких размышлений.

Мы никогда не собирались причинять фанатам боль, однако, когда нам пришло приглашение присоединиться к Суперлиге, мы не хотели оставаться вне этого проекта, который мог бы обеспечить защиту «Арсенала» и его будущего.

В результате учета вашего мнения и недовольства футбольного сообщества в последние дни мы приняли решение выйти из Суперлиги. Мы совершили ошибку и приносим свои извинения», — говориться в заявлении клуба.

Напомним, что изначально в Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Ранее сообщалось, что форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг иронично попрощался с Суперлигой.