Вилков намерен поговорить с главой судейского комитета РФС «по-мужски»

Рефери Михаил Вилков отреагировал на решение судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) о своем пожизненном отстранение работы на матчах Премьер-лиги.

«О своем отстранении я узнал из интернета. После этого позвонил в приемную Ашота Хачатурянца и записался к нему на прием. Дата и время нашей встречи пока неизвестна. Официально о своем отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски», — цитирует Вилкова «Чемпионат.com».

Арбитр отметил, глава департамента судейства РФС Виктором Кашшаи не принимал никаких решений.

Последним матчем Вилкова в Российской премьер-лиге стала встреча 26-го тура между московским «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). После игры судья подвергся критике за спорные решения.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Кирилл Левников отстранен как минимум на два матча чемпионата страны за нарушение регламента. 11 апреля начальник московского «Локомотива» Станислав Сухина несколько раз заходил в судейскую комнату до матча 25-го тура РПЛ против «Спартака», что является нарушением регламента.