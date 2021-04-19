УЕФА одобрил увеличение числа участников Лиги чемпионов до 36 команд

Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджо Маркетти заявил, что исполком организации одобрил изменение формата Лиги чемпионов.

«Исполнительный комитет УЕФА утвердил формат будущего турнира Лиги чемпионов, клубы будут играть в мини-чемпионате вместо группового этапа», — заявил Маркетти на брифинге.

Согласно новому формату число участников турнира будет увеличено с 32 до 36 команд с 2024 года. При этом клубы не будут распределены по группам. Соревнование будет проходить по швейцарской системе, а каждая команда сыграет минимум по десять матчей с различными соперниками (по пять дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица. Первые восемь клубов выйдут в 1/8 финала напрямую. Участники, занявшие места с девятого по 24-е, разыграют оставшиеся восемь мест.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал создание Суперлиги. Функционер обвинил будущих участников турнира в жадности.