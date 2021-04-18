Вернер подвел итоги матча 1/2 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити»

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Игрок лондонского «Челси» Тимо Вернер подвел итоги полуфинального матча Кубка Англии против «Манчестер Сити», передает BBC.

Напомним, «синие» победили со счетом 1:0. Единственный мяч забил Хаким Зиеш. Марокканцу удалось отличиться на 55-й минуте.

«Я думаю, сегодня встретились две лучшие команды Англии на данный момент. Шансы были равны. Мы победили благодаря контратакам и тому, что забили мяч», — сказал Вернер.

Стоит отметить, что в турнирной таблице чемпионата Англии «синие» занимают пятое место, набрав 54 очка. В следующем туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» сыграет с «Брайтоном». Встреча состоится 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» располагается на первом месте в АПЛ, имея в активе 74 очка. В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Астон Виллой». Игра пройдет 21 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22.15 по московскому времени.

В решающем матче Кубка Англии «Челси» сыграет с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон».

Ранее «Челси» вышел в финал Кубка Англии.