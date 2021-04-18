Червиченко назвал бредом новости о возможном возвращении Карпина в «Спартак»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что наставник «Ростова» Валерий Карпин может возглавить красно-белых, передает «Чемпионат.com».

«Я думаю, что это бред. Виделся с ним вчера. Даже намеков никаких не было, что он рассматривает вариант со «Спартаком», — сказал Червиченко.

Карпин дважды руководил «Спартаком» с 2009 по 2012 год. После увольнения Унаи Эмери в ноябре 2012-го российский специалист вернулся на должность. В 2014 году он вновь покинул столичный клуб. Под его руководством красно-белые становились серебряными призерами чемпионата России (2009, 2011/12).

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают третье место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» иронично отреагировали на информацию об интересе к Карпину.