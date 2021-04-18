Дубль Месси помог «Барселоне» стать обладателем Кубка Испании
Каталонская «Барселона» стала обладателем Кубка Испании 2021 года.
В финальном матче подопечные нидерландского специалиста Роналда Кумана разгромили баскский «Атлетик».
Встреча прошла в Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при пустых трибунах и завершилась крупной победой номинальных гостей со счетом 4:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Френки Де Йонг и Лионель Месси, оформивший дубль.
Примечательно, что все четыре гола были забиты в промежутке с 60-й по 72-ю минуту игры.
Напомним, что 3 апреля коллектив из Бильбао проиграл кубковый финал 2020 года, отложенный из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тогда трофей впервые с 1983-го года завоевал «Реал Сосьедад», оказавшийся сильнее в игре со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что вратарь московского «Локомотива» Гильерме заявил, что не раскаивается в своем поведении в игре 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».