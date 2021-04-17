Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Химок» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы грозненского «Ахмата» и подмосковных «Химок» на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ахмат»: Гудиев, Нижиц, Ненахов, Богосовац, Семенов, Швец, Исмаэл, Харин, Анхель, Альмаши, Ильин.

«Химки»: Лантратов, Дагерстоль, Логашов, Тихий, Идову, Боженов, Камышев, Мирзов, Трошечкин, Данилкин, Себаи.



Встреча пройдет в столице Чеченской республики на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Подопечные Андрея Талалаева перед этой игрой занимают 11-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка за пять туров до финиша чемпионата.

У команды под руководством Игоря Черевченко 38 очков и восьмая позиция в РПЛ.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в заявку на матч 31-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».