Экс-игрок ЦСКА Тошич перешел в клуб чемпионата Казахстана

Экс-игрок московского ЦСКА Зоран Тошич перешел в клуб чемпионата Казахстана «Тобол», передает пресс-служба команды в Instagram.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок и Суперкубок России.

Также серб выступал за белградский «Партизан», английский «Манчестер Сити», немецкий «Кельн». Последним клубом игрока был «Тайчжоу Юаньда» из Китая. Команда прекратила свое существование 21 марта 2021 года.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший 46 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. Армейцы уступают идущему на третьей строчке московскому «Локомотиву» по дополнительным показателям. В следующем туре подопечные Ивицы Олича сыграют с «Сочи». Встреча состоится 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника бразильского «Палмейраса» Рафаэля Вейги.