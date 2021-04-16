ФХР не сможет помочь хоккеисту Мирошниченко, которого не пустили в США

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, а также легенда московского «Спартака» Борис Майоров высказался о ситуации с недопуском нападающего «Омских ястребов» и юниорской сборной России Ивана Мирошниченко на чемпионат мира, который пройдет с 27 апреля по 7 мая в Техасе (США). На турнир российская команда планирует отправиться 19 апреля. По словам Майорова, Федерация хоккея России (ФХР) в данном случае не сможет помочь хоккеисту.

«По собственному опыту знаю, что американцы в этих делах абсолютно непредсказуемы. Я с этим сталкивался. Ничего с этим поделать уже нельзя, федерация никак может помочь Ивану. Тем более что ему раньше уже отказывали в визе», — сказал Майоров «Газете.Ru».

Ранее источник сообщил, что миграционная служба США запретила Мирошниченко пересекать американскую границу. Данное решение не подлежит апелляциям и жалобам. Сам хоккеист назвал ситуацию неожиданной, а также подчеркнул, что ему неизвестна причина отказа пересекать границу США.