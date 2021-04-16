Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский «Спартак» сам инициировал проверку в отношении начальника команды Василия Козловцева после матча 25-го тура чемпионата страны против столичного «Локомотива».

«Спартак» заявил устное ходатайство о проверке по поводу необеспечения безопасности на стадионе.

Козловцев сам сказал, что он заходил в судейскую. Мы посмотрели видео, кстати, хорошего качества — да, это был именно Козловцев. «Спартак» поступил честно», — цитирует Григорьянца «Чемпионат.com».

Ранее «Спартак» обратился в комитет с просьбой разобрать эпизод с участием начальника «железнодорожников» Станислава Сухины. На камеру попал момент, как функционер выходил из судейской комнаты, хотя согласно регламенту представителям команд запрещено там появляться. Позже появилось видео, как после матча в судейскую заходил начальник «Спартака» Козловцев.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» наказан матчем на нейтральном поле за появление Сухины в судейской.