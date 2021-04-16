«Локомотив» наказан матчем на нейтральном поле за появление Сухины в судейской

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский «Локомотив» наказан проведением матча чемпионата страны на нейтральном поле из-за появления начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед встречей 25-го тура первенства против столичного «Спартака».

«За необспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязать провести матч 29-го тура на нейтральном поле в другом городе», — цитирует Григорьянца РИА «Новости».

«Локомотив» должен провести на нейтральном поле матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо», который пройдет 8 мая.

Ранее «Спартак» обратился в комитет с просьбой разобрать эпизод с участием начальника «железнодорожников». На камеру попал момент, как функционер выходил из судейской комнаты, хотя согласно регламенту представителям команд запрещено там появляться. Позже появилось видео, как после матча в судейскую заходил начальник «Спартака» Василий Козловцев.

Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая в Москве на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее сообщалось, что Сухина и Казарцев оштрафованы на 150 тысяч рублей каждый.