«Рома» сыграла вничью с «Аяксом» и вышла в полуфинал Лиги Европы

«Рома» сыграла вничью с амстердамским «Аяксом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в столице Италии на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Эдин Джеко. У гостей мяч забил Брайан Бробби.

Первая игра прошла 8 апреля в Амстердаме на «Йохан Круифф Арене» и окончилась победой итальянской команды — 2:1. Мячи у «Ромы» забили Лоренцо Пеллегрини и Рожер Ибаньес. В составе нидерландской команды отличился Дави Классен.

В полуфинале турнира «Рома» встретится с «Манчестер Юнайтед», который по сумме двух матчей одолел «Гранаду» (2:0, 2:0).

Матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 29 апреля и 6 мая. Финал состоится 26 мая в польском Гданьске.

Ранее стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Рома» (Рим, Италия) — «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — 1:1

Голы: 0:1 — Бробби, 49; 1:1 — Джеко, 72.