ЦСКА готовит предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса»

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника бразильского «Палмейраса» Рафаэля Вейги, сообщает Central da Bola в Twitter.

По информации издания, руководство российского клуба готовит предложение по трансферу игрока. Также к футболисту проявляет интерес немецкий «Вольфсбург».

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Вейга принял участие в 15 матчах, в которых забил восемь мячей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €4,5 млн.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший 46 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. Армейцы уступают идущему на третьей строчке московскому «Локомотиву» по дополнительным показателям.

Ранее директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал интерес к Вейге. По информации некоторых СМИ, российский клуб готов выложить за 25-летнего полузащитника порядка €8 млн.