Двукратный олимпийский чемпион из Эстонии дисквалифицирован за допинг

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Андрус Веерпалу дисквалифицирован на два года за допинг, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

Эстонский спортсмен был признан виновным в причастности к громкому скандалу, получившему название «Кровопускание». Веерпалу наказан за содействие, сговор, сокрытие или любой другой вид умышленного соучастия в нарушении антидопинговых правил.

В феврале 2019 года во время чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде правоохранительные органы Австрии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства австрийцев Макса Хауке и Доминика Балдауфа, эстонцев Карела Таммъярва и Веерпалу, а также представителя Казахстана Алексея Полторанина. Во время операции полиция обнаружила 40 пакетов крови, которые предположительно были использованы для скрытия допинга в организме.

Веерпалу является победителем Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити и Игр-2006 в Турине на дистанции 15 км классическим стилем и двукратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что спортивный врач Марк Шмидт приговорен к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы по делу о допинге. В ходе расследования дела была раскрыта группировка, связанная с немецким врачом.