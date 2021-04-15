Чимаев выложил видео спарринга с Кадыровым
Боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал видео своего спарринга с президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
«Тренировки идут полным ходом, под руководством главы ЧР», — подписал видео в Instagram Чимаев.
Чимаев перенес серьезные осложнения после коронавируса. Из-за болезни его поединок против британца Леона Эдвардса сначала был перенесен, а потом сорвался окончательно. Боец заявил, что правое легкое после болезни не полностью восстановилось.
Брат Чимаева Артур отметил, что спортсмен решил продолжить карьеру, однако потребуется время на восстановление.
О скором возвращении Чимаева недавно объявил и его менеджер Али Абдель-Азиз, он выложил фото клиента с подписью: «скоро».
20 сентября 2020 года боец одержал третью победу в промоушене, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.
Ранее сообщалось, что Хамзат Чимаев вернулся к тренировкам после коронавируса.