Бутырская предвосхитила успешность работы Арутюняна с Трусовой

Чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская прокомментировала известие о начале сотрудничества тренера Рафаэля Арутюняна и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает Sport24.

По ее мнению, американский специалист поможет Александре Трусовой стабилизировать четверные прыжки.

«Для Саши это будет огромный опыт, если она продолжит также работать. А она продолжит, так как хочет попасть на Олимпийские игры, завоевать медали. Я бы сама его послушала и поработала бы с ним с удовольствием», — сказала Бутырская.

63-летний Арутюнян является тренером трехкратного чемпиона мира американца Нэтана Чена. Также он работал с двукратной призеркой Олимпийских игр Мишель Кван.

В апреле 2017 года экс-фигурист объявил об открытии академии «Ангелы Плющенко», в которой занимается бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова.

Ранее олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин высмеял Евгения Плющенко, объявившего о сотрудничестве с тренером Рафаэлем Арутюняном.