«Боруссия» и «Манчестер Сити» объявили составы на матч 1/4 финала ЛЧ

Дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» определились со стартовыми составами на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Боруссии»: Хитц, Морей, Геррейру, Аканджи, Эмре Джан, Хуммельс, Дахуд, Кнауфф, Беллингхэм, Ройс, Холанд.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Р. Диаш, Уолкер, Родри, Фоден, Гюндоган, Зинченко, Де Брёйне, Б. Силва, Марез.

Встреча между «Боруссией» и «Манчестер Сити» пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Главным арбитром встречи назначен испанец Карлос Дель Серро Гранде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Первая игра прошла 6 апреля на арене «Этихад» в Манчестере. Тогда победу со счетом 2:1 одержали хозяева. В составе победителей отличились Кевин Де Брейне и Филип Фоден. У гостей мяч забил Марко Ройс.

Победитель пары в полуфинале Лиги чемпионов встретится с «Пари Сен-Жермен», который в двухматчевом противостоянии оказался сильнее мюнхенской «Баварии» (3:2, 0:1).

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи назвал цель клуба в Лиге чемпионов.