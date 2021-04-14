Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала 26 игроков из команд Донбасса

Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожизненно дисквалифицировала 26 игроков сборных самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«За действия и поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил этим игрокам осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте УАФ.

У отстраненных футболистов есть возможность обжаловать решение в Апелляционном комитете УАФ в течение 10 дней после получения решения с мотивировочной частью.

В список дисквалифицированных игроков попали: Сергей Асьмаев, Вячеслав Бебенин, Марк Белавин, Артем Бессалов, Александр Варванин, Станислав Гарненко, Сергей Дрыга, Алексей Еремин, Сергей Жарый, Михаил Захаров, Иван Зубахин, Роман Коновалов, Андрей Лагода, Александр Майборода, Ярослав Махно, Евгений Наумов, Евгений Охмата, Артем Пархоменко, Иван Рудницкий, Владислав Рябчинский, Андрей Ткачев, Савелий Томазов, Евгений Федотов, Владислав Фролов, Сергей Циндрик, Алексей Яковленко.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира для непризнанных государств выступила команда из Украины.