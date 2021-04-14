Агент Хвичи проведет встречу со спортивным директором «Аякса»

Мамука Джугели, агент полузащитника казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Каврацхелии, в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором «Аякса» Марком Овермарсом. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, нидерландский клуб проявляет активный интерес к 20-летнему хавбеку и попытается заполучить его в предстоящее летнее трансферное окно.

Отмечается, что на Кварацхелию также претендуют «Аталанта», «Милан», «Ювентус», дортмундская «Боруссия» и «Интер».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Хвича провел 21 матч, в которых забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Подопечные Леонида Слуцкого за пять туров до финиша сезона располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» чаще всех в чемпионате России привлекает игроков в возрасте до 21 года.