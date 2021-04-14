Бывший тренер сборной Германии назвал имя нового тренера национальной команды

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус назвал имя нового тренера национальной команды, передает Sky Germany.

«Ханс-Дитер Флик является первым кандидатом Немецкого футбольного союза на замену Йоахиму Леву в сборной Германии. Летом он примет предложение», — сказал Маттеус.

Напомним, мюнхенская «Бавария», которую сейчас возглавляет Флик, по сумме двух матчей уступила французскому «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ответная встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил камерунский полузащитник Максим Шупо-Мотинг, поразивший ворота Кейлора Наваса в концовке первого тайма.

По сумме двух матчей счет в противостоянии вышел ничейным (3:3), однако благодаря большему числу гостевых голов в полуфинал прошел коллектив под руководством Маурисио Почеттино.

Йоахим Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством немцы выиграли чемпионат мира 2014 года, одолев в финале Аргентину со счетом 1:0.

Ранее вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.