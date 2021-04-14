Футболист «Баварии» Мюллер опечален вылетом клуба из Лиги чемпионов

Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от французского «ПСЖ», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Очень печально признавать поражение, тем более что в Париже мы-то победили. Мы оставили всею. Мы бились как команда, но не обошлось и без ошибок», — сказал Мюллер.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил камерунский полузащитник Максим Шупо-Мотинг, поразивший ворота Кейлора Наваса в концовке первого тайма.

По сумме двух матчей счет в противостоянии вышел ничейным (3:3), однако благодаря большему числу гостевых голов в полуфинал прошел коллектив под руководством Маурисио Почеттино.

В 1/2 финала парижане встретятся с победителем пары «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия).

Ранее «ПСЖ» по сумме двух матчей победил «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.