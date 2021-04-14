Кевин Ли готов заменить Макгрегора или Порье в поединке 10 июля

Экс-претендент на титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Кевин Ли отреагировал на скандал между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Напомним, спортсмены должны были встретиться в октагоне 10 июля. Одним из условий поединка было то, что Конор переведет $500 тыс. в благотворительный фонд. Порье заявил, что ирландец не выполнил обещание.

«Могу быть готов к 10 июля», — написал Ли в Twitter.

Макгрегор за второй бой с Порье, несмотря на поражение, заработал больше $20 млн. Для сравнения, американец получил в пять раз меньше. Ирландец еще до поединка сделал заявление, что пожертвует деньги в фонд Порье «Good Fight». В 2014 году победу праздновал ирландский спортсмен, в январе 2021 года Порье взял реванш и отправил Макгрегора в нокаут.

Первый бой в смешанных единоборствах (MMA) Ли провел 31 марта 2012 года, одолев Левиса Лабри. На счету спортсмена 18 побед и шесть поражений. Он выступает в UFC с 2014 года.

Ранее Одди Аттар, менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора ответил на обвинения Дастина Порье.