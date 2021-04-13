Названы три лучших игрока 31-го тура АПЛ

Названы три лучших игрока 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Третью строчку в рейтинге занял полузащитник «Лидс Юнайтед» Стюард Даллас, оформивший дубль в игре против «Манчестер Сити».

Второе место досталось хавбеку лондонского «Вест Хэма» Джесси Лингарду. На его счету два гола в ворота «Лестера».

Лучшим игроком 31-го тура был признан полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, забивший два мяча в дерби против «Кристал Пэлас».

За семь туров до конца чемпионата в турнирной таблице АПЛ лидирует «Манчестер Сити». В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 74 очка. Для того, чтобы досрочно оформить чемпионский титул, «горожанам» в оставшихся играх необходимо набрать 11 очков.

Вторую строчку занимает «Манчестер Юнайтед». У команды Оле-Гуннара Сульшера 63 очка за семь встреч до финиша АПЛ.

Третья позиция на данный момент принадлежит «Лестеру», у которого 56 баллов.

Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил о готовности рассмотреть эпизод с начальником московского «Спартака» Василием Козловцевым.