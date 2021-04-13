Контактировавший с Медведевым Надаль продолжит подготовку к турниру

Менеджер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Бенито Перес-Барбадильо заявил, что 15 апреля спортсмен сдаст тест на коронавирус после контракта с россиянином Даниилом Медведевым.

Ранее стало известно, что вторая ракетка мира заразился коронавирусом. До этого спортсмены провели совместную тренировку.

Представитель испанца отметил, что продолжит подготовку к теннисному турниру в Монте-Карло.

«Надаль в полном порядке. Как мы понимаем, вирус в любом случае не проявится раньше, чем через три-четыре дня. Наше следующее плановое тестирование — через три дня», — цитирует Переса Reuters.

Из-за коронавируса россиянин не сможет выступить на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Турнир в Монте-Карло пройдет с 11 по 18 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет почти €2,5 млн. Во втором круге россиянин должен был встретиться с победителем матча между Филипом Краиновичем (Сербия) и Николозом Басилашвили (Грузия).

В нынешнем сезоне Медведев стал победителем ATP Cup и турнира в Марселе. Также он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о состоянии здоровья второй Медведева.