Объявлена возможная дата поединка между Джошуа и Фьюри

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал дату поединка между британскими боксерами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Стадион «Уэмбли», является одним из вариантов. Но здесь вопрос в том, сможем ли мы получить сто тысяч зрителей 24 июля.

Мы надеемся, что сможем провести бой в Лондоне. Но сейчас трудно что-то спрогнозировать и принять решение», — цитирует Хирна Talksport.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде

Фьюри является обладателем титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В его активе 30 побед (21 — нокаутом) и одна ничья. 22 февраля 2020 года он одержал победу техническим нокаутом на американцем Деонтеем Уайлдером.

Ранее стали известны гонорары Фьюри и Джошуа за предстоящий поединок.