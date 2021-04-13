Гол и передача Волкова помогли «Анахайму» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Анахайм Дакс» нанес поражение «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-Пи центр », завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Макс Комтуа, Сэм Кэррик, Рикард Ракелль и Александр Волков. Также в активе россиянина результативная передача.

Волков был обменян из «Тампы-Бэй Лайтнинг». В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах, в которых набрал 8 (6+2) очков.

После 43 матчей регулярного чемпионата «Анахайм», набравший 33 очка, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Сан-Хосе» с 40 баллами располагается на шестой строчке.

15 апреля команды вновь встретятся в Сан-Хосе.

Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» переиграла «Виннипег Джетс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе, США) — «Анахайм Дакс» (Анахайм, США) — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

0:1 — Комтуа (Грант) — 01:59

0:2 — Кэррик (Волков) — 08:12

0:3 — Волков (Хенрик) — 12:19

0:4 — Ракелль (Агоццино, Комтуа) — 43:26