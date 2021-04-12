В Госдуме призвали оштрафовать фанатов «Спартака» за оскорбления в адрес Гильерме

Депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев отреагировал на новость о том, что фанаты московского «Спартака» оскорбляли на расовой почве голкипера столичного «Локомотива» Гильерме во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«У нас РФС сейчас пытается ввести систему идентификации болельщиков. Вот и выявите, кто это кричал. Каждому дать штраф по 100 тысяч. Поверьте, завтра никто кричать не будет», — сказал Лебедев.

Напомним, делегат встречи зафиксировал расистские выкрики в адрес Гильерме со стороны болельщиков «Спартака».

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.

«Железнодорожники» победили со счетом 2:0.

Ранее Вячеслав Малафеев встал на сторону Гильерме в конфликте с фанатами «Спартака».