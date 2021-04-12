Болельщик «Спартака» рассказал о провокации со стороны Гильерме

Болельщик московского «Спартака» Андрей «Дневник фаната» рассказал о том, как фанатов красно-белых провоцировал голкипер столичного «Локомотива» Гильерме, передает Sport24.

«Локомотив» открыл счет. Гильерме разворачивается к нашей трибуне, начинает крутить бутылкой в районе паха. Потом он кидает эту бутылку в нашу сторону. Какой реакции он ждал?» — сказал Андрей.

Также болельщик отметил, что Гильерме показал рукой неприличный жест.

Напомним, делегат встречи зафиксировал расистские оскорбления в адрес вратаря «железнодорожников».

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. В конце первого тайма был удален игрок красно-белых Айртон.

Ранее сообщалось о том, что Гильерме за провокацию болельщиков «Спартака» может быть наказан штрафом или дисквалификацией.