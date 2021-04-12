Депутат Госдумы назвал уродом украинского тяжелоатлета за провокационный пост о Москве

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал пост украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака, который тот накануне опубликовал в Instagram.

После своей победы на чемпионате Европы в Москве Чумак опубликовал строчки из песни «Москва», которую исполняет группа «Ленинград». В них в частности говорится: «Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком».

«Я очень хорошо отношусь к Украине. У меня жена оттуда. Там живут ее родственники. Я очень люблю Украину и украинцев. Но, к сожалению, в семье не без урода. Я считаю, что это политический демарш со стороны украинского спортсмена. Надо запретить спортсменам заниматься политикой! Закончит со спортом — пусть идет депутатом украинской Рады. Сейчас он должен выступать на благо своей семьи и своей страны, но не заниматься политикой. Он что, призывает к терроризму?! Чтобы кто-то сжег Москву?» — цитирует Свищева «РБ Спорт».

Дмитрий Чумак стал трехкратным чемпионом континента. Также он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. В 2016 году спортсмен участвовал в Олимпийских играх, которые прошли в Бразилии. Украинская команда лидирует в командном зачете первенства Европы, завоевав четыре золота и одну бронзу.

Ранее сообщалось, что Украинский тяжелоатлет выложил провокационный пост после победы на ЧЕ в Москве.

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