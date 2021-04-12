Голкипер «Айлендерс» Сорокин признан третьей звездой матча с «Рейнджерс»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизей», завершилась со счетом 3:2 в пользу «островитян». Российский вратарь отразил 24 броска из 26. В нынешнем сезоне Сорокин помог команде одержать 11 побед в 15 матчах. Голкипер отражает в среднем за игру 91,5% броска при коэффициенте надежности 2,17.

Второй звездой стал форвард «Айлендерс» Кайл Палмьери, отметившийся заброшенной шайбой. Теперь в его активе девять голов и девять передач в 37 встречах.

Лучшим игроком матча признан Райан Пулок, забросившему победную шайбу. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он принял участие в 41 игре, в которых отметился 1 голом и 14 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Сорокин установил рекорд для вратарей-новичков из России. Он превзошел достижения голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова и вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина.