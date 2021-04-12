Передачи Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Бостон»

«Вашингтон Кэпиталз» нанес разгромное поражение «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 8:1 в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Ти Джей Оши, Ларс Эллер и Конор Шири, также отличились Ник Дауд и Том Уилсон. У хозяев шайбу забросил Крэйг Смит.

Российские игроки столичного клуба Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами.

После 42 матчей регулярного чемпионата «Вашингтон», набравший 58 очков, лидирует в турнирной таблице Востояного дивизиона. «Брюинз» с 48 баллами располагаются на четвертой строчке.

14 апреля «Вашингтон» примет «Филадельфию Флайерз», а «Бостон» дома сыграет с «Баффало Сэйбрз».

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон Брюинз» (Бостон, США) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 1:8 (0:3, 0:3, 1:2)

0:1 — Оши (Бекстрем, Кузнецов) — 07:33 (5x4)

0:2 — Эллер (Хагелин, Хэтэуэй) — 07:49

0:3 — Шири (Орлов, Спронг) — 09:42

0:4 — Шири (Уилсон, Врана) — 24:41 (5x4)

0:5 — Дауд (Хагелин) — 36:03

0:6 — Уилсон (Овечкин, Шульц) — 38:24 (5x4)

1:6 — Смит (Дебраск, Койл) — 43:00 (5x4)

1:7 — Оши (Бекстрем) — 50:13

1:8 — Эллер (Оши, Диллон) — 53:14